Сначала полетел салат: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа
SHOT: Новогоднюю ёлку выбросили из окна многоэтажки в Подмосковье
Супруги из Подмосковья не стали дожидаться марта и выбросили ёлку с 17-го этажа прямо 1 января. Об этом сообщает SHOT.
Очевидцы снимают инцидент с ёлкой на камеру. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, героями истории стала пара из Реутова. Местные жители рассказали, что в первый же день года супруги долго ссорились. В итоге из окна квартиры на 17-м этаже дома по улице Октября вылетела наряженная ёлка. К счастью, она не упала на прохожих и припаркованные машины. По словам соседей, незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом оливье.
Ранее сообщалось, что житель Мытищ закатил новогоднюю вечеринку с салютами во дворе, и собрал коллекцию из 30 «жалоб ненависти». Остаток праздника организатор-заводила провёл в отделении полиции.
Telegram / SHOT