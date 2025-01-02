Сначала полетел салат: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа

По данным телеграм-канала, героями истории стала пара из Реутова. Местные жители рассказали, что в первый же день года супруги долго ссорились. В итоге из окна квартиры на 17-м этаже дома по улице Октября вылетела наряженная ёлка. К счастью, она не упала на прохожих и припаркованные машины. По словам соседей, незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом оливье.