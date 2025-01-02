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Регион
2 января, 06:35
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Сначала полетел салат: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа

SHOT: Новогоднюю ёлку выбросили из окна многоэтажки в Подмосковье

Супруги из Подмосковья не стали дожидаться марта и выбросили ёлку с 17-го этажа прямо 1 января. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы снимают инцидент с ёлкой на камеру. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, героями истории стала пара из Реутова. Местные жители рассказали, что в первый же день года супруги долго ссорились. В итоге из окна квартиры на 17-м этаже дома по улице Октября вылетела наряженная ёлка. К счастью, она не упала на прохожих и припаркованные машины. По словам соседей, незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом оливье.

Ранее сообщалось, что житель Мытищ закатил новогоднюю вечеринку с салютами во дворе, и собрал коллекцию из 30 «жалоб ненависти». Остаток праздника организатор-заводила провёл в отделении полиции.

Уралец фейерверком поджёг на площади новогоднюю ёлку за 600 тысяч
Уралец фейерверком поджёг на площади новогоднюю ёлку за 600 тысяч
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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