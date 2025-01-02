В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

В Москве со 2 января начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом уведомили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Поездка по карте «Тройка» теперь обойдётся в 63 рубля, а по банковской — в 70 рублей. Покупка билета на одну поездку будет стоить 75 рублей, а цена билета «Кошелёк» на 90 минут составит 94 рубля. Выгоднее всего по стоимости выйдет разовая поездка по биометрическим данным — 59 рублей.

Цена на безлимитный проезд по карте «Тройка» выросла до 365 рублей, на три дня — до 700 рублей, абонемент на месяц — до 3070 рублей, а на три месяца — до 7430 рублей. При этом пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными.