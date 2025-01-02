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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 января, 10:20

Более 460 солдат и кучу техники потеряли ВСУ в боях с группировкой войск «Запад»

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 460 солдат в зоне группировки войск «Запад»

За минувшие сутки ВСУ в результате действий группировки «Запад» потеряли более 460 военных, три боевые машины пехоты и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражения живой силе и технике украинцев были нанесены в районах населённых пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское в ДНР. Кроме того, подразделениям «Запада» удалось отразить шесть контратак штурмовиков ВСУ.

Помимо вышеперечисленного, противник потерял четыре пикапа, две 155-мм самоходные артиллерийские установки польского производства Krab и «Богдана». Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие берут под контроль множество населённых пунктов почти без сопротивления ВСУшников. Это связано в первую очередь с новой тактикой ВС РФ — они избегают уличных боёв и успешно продвигаются в обход позиций противника. Также у украинцев страдают оборонительные позиции.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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