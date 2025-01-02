За минувшие сутки ВСУ в результате действий группировки «Запад» потеряли более 460 военных, три боевые машины пехоты и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражения живой силе и технике украинцев были нанесены в районах населённых пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское в ДНР. Кроме того, подразделениям «Запада» удалось отразить шесть контратак штурмовиков ВСУ.

Помимо вышеперечисленного, противник потерял четыре пикапа, две 155-мм самоходные артиллерийские установки польского производства Krab и «Богдана». Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».