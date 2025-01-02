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2 января, 12:38

В честь фотографа МИД РФ Песова назовут премию для журналистов-международников

Захарова: Премию для журналистов-международников назовут в честь Эдуарда Песова

Эдуард Песов. Обложка © Wikipedia

Эдуард Песов. Обложка © Wikipedia

В честь личного фотографа МИД России Эдуарда Песова, который скончался 29 декабря, хотят учредить премию для журналистов-международников. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на церемонии прощания с Песовым, пишет РИА «Новости».

«Её формат сейчас прорабатывается. Эта премия будет существовать под эгидой РИА «Новости», — добавила дипломат.

По её словам, Песов обладал невероятной творческой силой. Благодаря своим работам, к которым будут обращаться главы государств, внешнеполитических ведомств, студенты и будущие фотографы, Эдуард Иосифович будет жить вечно, отметила Захарова.

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Объявлен победитель премии «Взгляд сквозь сердце», учреждённой в честь погибшего на СВО журналиста

Напомним, Песов скончался на 93-м году жизни за два дня до Нового года. С 1968 по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС, запечатлевая важнейшие события из жизни советских лидеров: Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и других. В 1992 году фотограф перешёл на работу в МИД. В 2005-м удостоился премии «Золотой глаз России», а в 2007-м награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алёна Зиновьева
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