Объявлен победитель премии «Взгляд сквозь сердце», учреждённой в честь погибшего на СВО журналиста

Подведены итоги премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победу одержал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, пишет NEWS.ru.

Заявки принимались в течение двух месяцев — с августа по сентябрь. После жюри сформировало шорт-лист, куда вошли 19 работ журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров из разных изданий. Лучшим признали фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области» Павла Волкова.

Премию в память о погибшем коллеге учредил NEWS.ru, где работал Цицаги. В этом году она проводилась впервые. На конкурс принимались материалы или проекты, посвящённые людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях из-за природных, техногенных, экологических потрясений, военных конфликтов и прочего. Главный приз составил 300 тысяч рублей. Церемония награждения победителя пройдёт в декабре.