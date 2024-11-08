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8 ноября, 14:50

Объявлен победитель премии «Взгляд сквозь сердце», учреждённой в честь погибшего на СВО журналиста

Победителем премии «Взгляд сквозь сердце» стал фотокорреспондент Павел Волков

Постер премии «Взгляд сквозь сердце». Обложка © Министерство внутренней и молодёжной политики Курской области

Постер премии «Взгляд сквозь сердце». Обложка © Министерство внутренней и молодёжной политики Курской области

Подведены итоги премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победу одержал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, пишет NEWS.ru.

Заявки принимались в течение двух месяцев — с августа по сентябрь. После жюри сформировало шорт-лист, куда вошли 19 работ журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров из разных изданий. Лучшим признали фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области» Павла Волкова.

Премию в память о погибшем коллеге учредил NEWS.ru, где работал Цицаги. В этом году она проводилась впервые. На конкурс принимались материалы или проекты, посвящённые людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях из-за природных, техногенных, экологических потрясений, военных конфликтов и прочего. Главный приз составил 300 тысяч рублей. Церемония награждения победителя пройдёт в декабре.

Напомним, Никита Цицаги умер 16 июня 2024 года под Угледаром в ДНР, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов в период СВО. В своих социальных репортажах журналист рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Он объективно освещал ситуацию с разных сторон.

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Алёна Зиновьева
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