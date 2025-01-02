Начала задыхаться: Бутерброд с красной икрой едва не убил москвичку в новогоднюю ночь
SHOT: Отёк Квинке из-за бутерброда с икрой получила москвичка в новогоднюю ночь
Бутерброд с красной икрой довёл до отёка Квинке москвичку в костюме из «Игры в кальмара». До этого у неё не было никаких проблем из-за деликатеса, сообщает SHOT.
В беседе с телеграм-каналом 25-летняя пострадавшая рассказала, что вечером 31 декабря она гостила у родителей своего молодого человека, где её угостили икрой. Деликатес привезли с Сахалина, он хранился в пластиковой банке. После этого возлюбленные поехали к себе домой, где устроили костюмированную вечеринку с друзьями.
Пострадавшая москвичка. Фото © SHOT
Ближе к полуночи девушке поплохело: у неё опух язык, она начала задыхаться. Друзья в костюмах Мыши и Белоснежки вызвали скорую. Врачи поставили девушке два укола, после чего она пришла в себя. Оказалось, что у неё аллергия на красную икру, хотя до этого никаких проявлений не было. Теперь все праздники бедолага сможет есть только каши, рис и бульон.
Ранее Life.ru писал, что россиянка получила отёк Квинке от нашумевшего дубайского шоколада. По словам девушки, уже после первого укуса у неё начался зуд в области рта, после чего внезапно возникли приступ удушья и кашель, а зуд распространился по всему телу.
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