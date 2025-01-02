В Петербурге мальчик спас маму от отца за час до Нового года
«Рен-ТВ»: В Петербурге ребёнок спас мать от убийства отцом за час до Нового года
В Петербурге ребёнок предотвратил убийство матери отцом, вызвав самостоятельно полицию. Подробности стали известны «Рен-ТВ».
Звонок от малыша поступил 31 декабря в 23:00. Он сообщил стражам порядка, что папа бьёт маму по голове. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нападавшего, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытую черепно-мозговую трамву. На шее у пострадавшей обнаружили следы удушения.
В отношении агрессивного главы семейства возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Новый год он встречал за решёткой.
Ранее Life.ru писал об ещё одном спасении незадолго до Нового года. Храбрая москвичка вытащила из ледяной воды девятилетнего мальчика. Ребёнок гулял вблизи водоёма, поскользнулся и рухнул в воду.