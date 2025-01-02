В Петербурге мальчик спас маму от отца за час до Нового года

Звонок от малыша поступил 31 декабря в 23:00. Он сообщил стражам порядка, что папа бьёт маму по голове. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нападавшего, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытую черепно-мозговую трамву. На шее у пострадавшей обнаружили следы удушения.