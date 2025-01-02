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Регион
2 января, 13:31

Украинский дипломат объявил дату поражения Киева в конфликте

Украинский дипломат Телиженко: Украина проиграла ещё в 2014-м, продавшись Западу

Проигрыш Украины был объявлен ещё в 2014 года, когда она передала собственный суверенитет Западу. С таким заявлением выступил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 2014-го года и продолжение сегодня — вот, когда Украина проиграла, когда полностью отдалась под Запад», — считает он.

Телиженко уточнил, что Украина могла бы победить, если бы не вступала в боевые действия, а занималась тем, чтобы выбить для себя наиболее приемлемые преференции от США, ЕС и России. Однако момент упущен, поэтому даже украинцы с «промытыми мозгами» понимают, что всё уже потеряно и происходящее пора останавливать.

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О поражении Украины поговаривают и в США. Там заявили, что применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению.

* Внесён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Мария Любицкая
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