В Подмосковье фура сбила насмерть пешехода и опрокинулась
На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовик опрокинулся и сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
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«Около 12:50 в районе 29-го км Дмитровского шоссе грузовик Mercedes совершил наезд на пешехода, после чего опрокинулся», — говорится в сообщении ведомства.
Движение на месте аварии ограничено. В причинах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.
Ранее Life.ru сообщал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. По предварительным данным, травмы получили 27 человек.
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