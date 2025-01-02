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Регион
2 января, 14:01

В Подмосковье фура сбила насмерть пешехода и опрокинулась

На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовик опрокинулся и сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Видео © Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

«Около 12:50 в районе 29-го км Дмитровского шоссе грузовик Mercedes совершил наезд на пешехода, после чего опрокинулся», — говорится в сообщении ведомства.

Движение на месте аварии ограничено. В причинах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Алёна Зиновьева
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