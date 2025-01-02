Путин получил новогодний подарок от четвероклассника из ДНР

В разговоре с журналистами четвероклассник Тимур рассказал, что был очень удивлён, когда узнал, что его ёлка оказалась у главы государства, но вместе с тем и несказанно обрадовался. А его мама Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в школьном конкурсе. Ещё она сообщила, что их семья всегда проживала в Ясиноватой, но была вынуждена временно уехать из города весной 2024 года из постоянных обстрелов.