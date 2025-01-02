Путин получил новогодний подарок от четвероклассника из ДНР
RT: Путину передали новогоднюю ёлку от 10-летнего мальчика из Ясиноватой
Волонтёры передали президенту России Владимиру Путину новогоднюю ёлку, которую своими руками из дерева смастерил 10-летний Тимур Падалка из города Ясиноватая в ДНР. Это произошло на форуме «Мы вместе», сообщает RT.
В разговоре с журналистами четвероклассник Тимур рассказал, что был очень удивлён, когда узнал, что его ёлка оказалась у главы государства, но вместе с тем и несказанно обрадовался. А его мама Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в школьном конкурсе. Ещё она сообщила, что их семья всегда проживала в Ясиноватой, но была вынуждена временно уехать из города весной 2024 года из постоянных обстрелов.
Тимур Падалка со своей поделкой. Фото © VK / Донецкое время
Ранее Владимир Путин поздравил российского шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира, который проходил в Нью-Йорке. Президент подчеркнул, что гроссмейстер заслуженно разделил звание с норвежцем Магнусом Карлсеном, а также пожелал Непомнящему здоровья, удачи в спортивной карьере и успешного года.
Life.ru