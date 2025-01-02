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Регион
2 января, 13:22

Путин получил новогодний подарок от четвероклассника из ДНР

RT: Путину передали новогоднюю ёлку от 10-летнего мальчика из Ясиноватой

Волонтёры передали президенту России Владимиру Путину новогоднюю ёлку, которую своими руками из дерева смастерил 10-летний Тимур Падалка из города Ясиноватая в ДНР. Это произошло на форуме «Мы вместе», сообщает RT.

В разговоре с журналистами четвероклассник Тимур рассказал, что был очень удивлён, когда узнал, что его ёлка оказалась у главы государства, но вместе с тем и несказанно обрадовался. А его мама Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в школьном конкурсе. Ещё она сообщила, что их семья всегда проживала в Ясиноватой, но была вынуждена временно уехать из города весной 2024 года из постоянных обстрелов.

Тимур Падалка со своей поделкой. Фото © VK / Донецкое время

Тимур Падалка со своей поделкой. Фото © VK / Донецкое время

Путин в новогоднем обращении пожелал процветания каждой семье и любимой России
Путин в новогоднем обращении пожелал процветания каждой семье и любимой России

Ранее Владимир Путин поздравил российского шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира, который проходил в Нью-Йорке. Президент подчеркнул, что гроссмейстер заслуженно разделил звание с норвежцем Магнусом Карлсеном, а также пожелал Непомнящему здоровья, удачи в спортивной карьере и успешного года.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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