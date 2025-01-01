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Регион
1 января, 11:45

Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / IMAGO / Beautiful Sports

Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / IMAGO / Beautiful Sports

Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира в Нью-Йорке. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Ян Александрович! Поздравляю Вас с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Непомнящий заслуженно стал чемпионом мира, разделив это звание с норвежцем Магнусом Карлсеном. Путин пожелал российскому шахматисту здоровья, спортивной удачи и успехов в наступившему году.

Как сообщал Life.ru, Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В финале норвежец сначала одержал победу в первых двух партиях, однако россиянин смог отыграться. В трёх следующих партиях гроссмейстеры сыграли вничью, после чего Карлсен предложил оппоненту разделить победу. Тот ответил согласием, а организаторы оказались не против.

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А ранее Путин поздравил 18-летнего Володара Мурзина, ставшего победителем чемпионата мира по рапиду (быстрые шахматы). Юный гроссмейстер блестяще справился с поставленной задачей, отметил президент.

Никита Никонов
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