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Регион
2 января, 14:57

Путин подписал первые в 2025 году указы

Президент России Владимир Путин подписал первые официальные документы в 2025 году. Они датированы 2 января и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первое распоряжение главы государства вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел РФ. Ещё одним указом внесены поправки в положение о Следственном комитете. Так, глава СК получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также устанавливать порядок их изготовления и использования.

Путин поручил кабмину разработать проект Основ государственной языковой политики
Путин поручил кабмину разработать проект Основ государственной языковой политики

Ранее Путин подписал закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предоставлении документа, подтверждающего законность их нахождения в стране.

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Life.ru

Мария Любицкая
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