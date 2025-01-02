Путин подписал первые в 2025 году указы

Президент России Владимир Путин подписал первые официальные документы в 2025 году. Они датированы 2 января и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первое распоряжение главы государства вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел РФ. Ещё одним указом внесены поправки в положение о Следственном комитете. Так, глава СК получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также устанавливать порядок их изготовления и использования.