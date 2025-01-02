Путин подписал первые в 2025 году указы
Президент России Владимир Путин подписал первые официальные документы в 2025 году. Они датированы 2 января и опубликованы на официальном портале правовой информации.
Первое распоряжение главы государства вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел РФ. Ещё одним указом внесены поправки в положение о Следственном комитете. Так, глава СК получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также устанавливать порядок их изготовления и использования.
Ранее Путин подписал закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предоставлении документа, подтверждающего законность их нахождения в стране.
Life.ru