Flydubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы с 3 января

Отменённые рейсы Дубай — Сочи, осуществлявшиеся эмиратским лоукостером Flydubai, будут возобновлены с 3 января. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта Сочи.

«Flydubai возобновляет полёты из Дубая в Сочи с 3 января. Рейсы из Сочи в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам на Boeing 737. С марта рейсы будут ежедневными», — говорится в сообщении.

Также с 3 января Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая в Минеральные Воды.