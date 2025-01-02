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2 января, 16:39

Flydubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы с 3 января

Отменённые рейсы Дубай — Сочи, осуществлявшиеся эмиратским лоукостером Flydubai, будут возобновлены с 3 января. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта Сочи.

«Flydubai возобновляет полёты из Дубая в Сочи с 3 января. Рейсы из Сочи в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам на Boeing 737. С марта рейсы будут ежедневными», — говорится в сообщении.

Также с 3 января Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая в Минеральные Воды.

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Напомним, ранее Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Это произошло на фоне авиакатастрофы в Актау. Ситуация затронула более двух тысяч пассажиров, из которых 90% являются клиентами туроператоров.

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Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Мария Любицкая
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