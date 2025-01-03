Ирина Дубцова впервые показала нового возлюбленного, похожего на Максима Аверина
Ирина Дубцова с новым возлюбленным. Обложка © Telegram / ИРИНА ДУБЦОВА
Певица Ирина Дубцова опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, предпочтя сохранить его личность в тайне.
На снимке артистка предстала в эффектном образе: блестящее мини-платье и свободный чёрный пиджак. Мужчина, запечатлённый рядом с ней, одет в элегантный серый костюм с белой рубашкой. Подписчики отметили внешнее сходство мужчины с актёром Максимом Авериным, хотя певица не дала никаких комментариев на этот счёт.
«Итоги года», — лаконично подписала снимок 42-летняя звезда, вызвав волну поздравлений и тёплых пожеланий в комментариях.
Ранее друг скончавшегося Яниса Тиммы — Марк Пугачёв — рассказал, что певица Анна Седокова якобы изменяла баскетболисту. По его словам, спортсмен это знал и очень сильно переживал. Последней каплей стало якобы любовное похождение певицы на шоу «Выжить в Дубае».