Ирина Дубцова впервые показала нового возлюбленного, похожего на Максима Аверина

Певица Ирина Дубцова опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, предпочтя сохранить его личность в тайне.

На снимке артистка предстала в эффектном образе: блестящее мини-платье и свободный чёрный пиджак. Мужчина, запечатлённый рядом с ней, одет в элегантный серый костюм с белой рубашкой. Подписчики отметили внешнее сходство мужчины с актёром Максимом Авериным, хотя певица не дала никаких комментариев на этот счёт.