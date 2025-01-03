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3 января, 04:38

Ирина Дубцова впервые показала нового возлюбленного, похожего на Максима Аверина

Ирина Дубцова с новым возлюбленным. Обложка © Telegram / ИРИНА ДУБЦОВА

Ирина Дубцова с новым возлюбленным. Обложка © Telegram / ИРИНА ДУБЦОВА

Певица Ирина Дубцова опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, предпочтя сохранить его личность в тайне.

На снимке артистка предстала в эффектном образе: блестящее мини-платье и свободный чёрный пиджак. Мужчина, запечатлённый рядом с ней, одет в элегантный серый костюм с белой рубашкой. Подписчики отметили внешнее сходство мужчины с актёром Максимом Авериным, хотя певица не дала никаких комментариев на этот счёт.

«Итоги года», — лаконично подписала снимок 42-летняя звезда, вызвав волну поздравлений и тёплых пожеланий в комментариях.

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Ранее друг скончавшегося Яниса Тиммы — Марк Пугачёв — рассказал, что певица Анна Седокова якобы изменяла баскетболисту. По его словам, спортсмен это знал и очень сильно переживал. Последней каплей стало якобы любовное похождение певицы на шоу «Выжить в Дубае».

Артём Гапоненко
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