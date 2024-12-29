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29 декабря, 14:43

Участник шоу «Выжить в Дубае» отреагировал на слухи о романе с Седоковой

Woman.ru: Борец Квитатиани опроверг слухи о романе с певицей Анной Седоковой

Борец Торнике Квитатиани и Анна Седокова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Борец Торнике Квитатиани и Анна Седокова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Друг скончавшегося Яниса Тиммы — Марк Пугачёв — рассказал, что певица Анна Седокова якобы изменяла баскетболисту. По его словам, спортсмен это знал и очень сильно переживал. Последней каплей стало якобы любовное похождение певицы на шоу «Выжить в Дубае». В результате Седоковой приписали роман с участником шоу — российским борцом Торнике Квитатиани, однако тот сразу опроверг слухи.

«Меня с ней никакие отношения не связывали. Я не хочу в данный период что-либо комментировать. Уверен, что ей плохо и без того, а писать могут всё что угодно. Я как мужчина говорю, что меня с ней ничего не связывало», — рассказал он в интервью Woman.ru.

Борец призвал общественность не строить сплетни на горе человека. Спортсмен поддержал певицу и выразил свои соболезнования в связи с гибелью Тиммы.

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Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. На днях в Латвии прошла церемония прощания с баскетболистом. Сына Тиммы там не было.

Дарья Нарыкова
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