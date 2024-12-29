Участник шоу «Выжить в Дубае» отреагировал на слухи о романе с Седоковой

Друг скончавшегося Яниса Тиммы — Марк Пугачёв — рассказал, что певица Анна Седокова якобы изменяла баскетболисту. По его словам, спортсмен это знал и очень сильно переживал. Последней каплей стало якобы любовное похождение певицы на шоу «Выжить в Дубае». В результате Седоковой приписали роман с участником шоу — российским борцом Торнике Квитатиани, однако тот сразу опроверг слухи.

«Меня с ней никакие отношения не связывали. Я не хочу в данный период что-либо комментировать. Уверен, что ей плохо и без того, а писать могут всё что угодно. Я как мужчина говорю, что меня с ней ничего не связывало», — рассказал он в интервью Woman.ru.