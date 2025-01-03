Сооснователь модного дома Missoni Розита Миссони умерла в 93 года

Соучредительница известного модного дома Missoni Розита Миссони скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

Розита Миссони вместе с супругом Оттавио основала бренд Missoni в 1953 году. Компания специализируется на выпуске трикотажных изделий. К 2023 году бренд расширил своё присутствие до 20 стран. Годовой оборот модного дома достигает $135 млн.

Розита Джельмини, которую мир знает как Розиту Миссони, появилась на свет в провинции Варезе в семье, занимавшейся портняжным делом. В 1948 году она познакомилась с Оттавио Миссони на Олимпийских играх в Лондоне. Там он выступал за Италию и создал спортивную форму для национальной сборной.

В 1953 году пара заключила брак и открыла первое ателье в Галларате, неподалёку от родного города Розиты. В 1958 году они запустили бренд Missoni, представив дебютную коллекцию в Милане. Бренд быстро обрёл популярность благодаря своему неповторимому стилю, включавшему фирменный зигзагообразный узор и яркие цветовые комбинации.