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2 января, 21:37

Сооснователь модного дома Missoni Розита Миссони умерла в 93 года

Розита Миссони. Обложка © wikipedia / Manuelarosi

Розита Миссони. Обложка © wikipedia / Manuelarosi

Соучредительница известного модного дома Missoni Розита Миссони скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

Розита Миссони вместе с супругом Оттавио основала бренд Missoni в 1953 году. Компания специализируется на выпуске трикотажных изделий. К 2023 году бренд расширил своё присутствие до 20 стран. Годовой оборот модного дома достигает $135 млн.

Розита Джельмини, которую мир знает как Розиту Миссони, появилась на свет в провинции Варезе в семье, занимавшейся портняжным делом. В 1948 году она познакомилась с Оттавио Миссони на Олимпийских играх в Лондоне. Там он выступал за Италию и создал спортивную форму для национальной сборной.

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В 1953 году пара заключила брак и открыла первое ателье в Галларате, неподалёку от родного города Розиты. В 1958 году они запустили бренд Missoni, представив дебютную коллекцию в Милане. Бренд быстро обрёл популярность благодаря своему неповторимому стилю, включавшему фирменный зигзагообразный узор и яркие цветовые комбинации.

Ранее стало известно, что наследники модельера Вячеслава Зайцева получили его имущество. Внуки и вдова сына унаследовали дом моды, подмосковный особняк и парижскую квартиру.

Лия Мурадьян
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