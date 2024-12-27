Стало известно, кому досталось наследство Вячеслава Зайцева

Дом моды, особняк в Подмосковье и квартиру в Париже, принадлежавшие Вячеславу Зайцеву, унаследовали внуки и вдова его сына. Невестка именитого модельера Екатерина Ромашкина в настоящее время также исполняет обязанности директора «Дом моды Slava Zaitsev», сообщает kp.ru.

«На семейном совете мы коллективно решили, что я попробую себя в роли директора Московского «Дома моды Slava Zaitsev». Творческие вопросы нашего предприятия решаются с участием Маруси (старшей дочери Егора Зайцева. — Прим. Life.ru). Она талантливый дизайнер, работает над новыми коллекциями. В будущем, надеюсь, подключится ещё одна внучка Вячеслава Михайловича — моя дочь Настя», — сказала Ромашкина в разговоре с журналистами.

Издание отмечает, что у занятых в бизнесе членов семьи нет претензий друг к другу. Все наследники занимаются своими делами. Таким образом, к ним перешло следующее имущество: трёхэтажный особняк, расположенный в деревне Каблуково в Щёлковском районе Подмосковья, а также квартира в Париже. Однако наиболее ценным активом, который достался наследникам, стало 10-этажное здание фэшн-дома на Проспекте мира в Москве.