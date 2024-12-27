Стало известно, кому досталось наследство Вячеслава Зайцева
Kp.ru: Имущество модельера Зайцева перешло внукам и вдове его сына
Вячеслав Зайцев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Дом моды, особняк в Подмосковье и квартиру в Париже, принадлежавшие Вячеславу Зайцеву, унаследовали внуки и вдова его сына. Невестка именитого модельера Екатерина Ромашкина в настоящее время также исполняет обязанности директора «Дом моды Slava Zaitsev», сообщает kp.ru.
«На семейном совете мы коллективно решили, что я попробую себя в роли директора Московского «Дома моды Slava Zaitsev». Творческие вопросы нашего предприятия решаются с участием Маруси (старшей дочери Егора Зайцева. — Прим. Life.ru). Она талантливый дизайнер, работает над новыми коллекциями. В будущем, надеюсь, подключится ещё одна внучка Вячеслава Михайловича — моя дочь Настя», — сказала Ромашкина в разговоре с журналистами.
Издание отмечает, что у занятых в бизнесе членов семьи нет претензий друг к другу. Все наследники занимаются своими делами. Таким образом, к ним перешло следующее имущество: трёхэтажный особняк, расположенный в деревне Каблуково в Щёлковском районе Подмосковья, а также квартира в Париже. Однако наиболее ценным активом, который достался наследникам, стало 10-этажное здание фэшн-дома на Проспекте мира в Москве.
Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник РФ, член Союза художников СССР, почётный работник текстильной и лёгкой промышленности, академик Российской академии художеств. Он скончался в прошлом году в возрасте 85 лет во время госпитализации.
Напомним, путаница с наследством известного кутюрье началась после того, как наследник фешн-бизнеса Егор Зайцев умер в день рождения Дома мода своего отца — 19 июня. Ему было 64 года. Он долгое время страдал онкологическим заболеванием. Последние часы своей жизни Егор Зайцев провёл в городской клинической больнице № 52.