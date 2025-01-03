«Интер» победил «Аталанту» и вышел в финал Суперкубка Италии
Игроки «Интера» в матче с «Аталантой» в полуфинале Суперкубка Италии. Обложка © X / Inter
Миланский «Интер» победил «Аталанту» в полуфинале Суперкубка Италии, который проходит в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Дублем отметился Дензел Дюмфрис, забив на 49-й и 61-й минутах.
В другом полуфинале сыграют «Ювентус» и «Милан». Трофей с участием четырёх команд в Саудовской Аравии разыгрывают с 2023 года. Предыдущие два трофея брал «Интер».
«Аталанта» упустила возможность выиграть кубок, но продолжает лидировать в чемпионате Италии после 18 туров. У клуба из Бергамо 41 очко, столько же у «Наполи». «Интер» с 40 баллами идёт третьим.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Милан» возглавил Сержиу Консейсау. С 2017 по 2024 год он тренировал «Порту», с которым трижды выигрывал чемпионат Португалии и Суперкубок страны, а также четыре раза забирал национальный кубок.