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Регион
3 января, 00:23

В МВД Словакии указали Киеву на забывчивость из-за остановки транзита газа

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток раскритиковал Украину за отказ от транзита газа

Глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины остановить транзит газа в Европу, отметив, что Киев забыл о поддержке, которую ему оказала Братислава.

Шутай-Эшток добавил, что Украина должна проявить солидарность со Словакией, особенно в вопросе поставок газа. По его словам, прекращение транзита ставит под сомнение доверие и справедливость отношений между странами. Словакия понесёт убытки на сотни миллионов евро как от закупок газа у других поставщиков, так и от утраченных платежей за транзит.

«Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети

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Напомним, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива. В российской компании пояснили, что после истечения контракта с НАК «Нафтогаз Украины» специалисты «Газпрома» утратили техническую и юридическую возможности подавать газ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Артём Гапоненко
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