В МВД Словакии указали Киеву на забывчивость из-за остановки транзита газа

Глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины остановить транзит газа в Европу, отметив, что Киев забыл о поддержке, которую ему оказала Братислава.

Шутай-Эшток добавил, что Украина должна проявить солидарность со Словакией, особенно в вопросе поставок газа. По его словам, прекращение транзита ставит под сомнение доверие и справедливость отношений между странами. Словакия понесёт убытки на сотни миллионов евро как от закупок газа у других поставщиков, так и от утраченных платежей за транзит.

«Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети