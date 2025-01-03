В МВД Словакии указали Киеву на забывчивость из-за остановки транзита газа
Глава МВД Словакии Шутай-Эшток раскритиковал Украину за отказ от транзита газа
Глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины остановить транзит газа в Европу, отметив, что Киев забыл о поддержке, которую ему оказала Братислава.
Шутай-Эшток добавил, что Украина должна проявить солидарность со Словакией, особенно в вопросе поставок газа. По его словам, прекращение транзита ставит под сомнение доверие и справедливость отношений между странами. Словакия понесёт убытки на сотни миллионов евро как от закупок газа у других поставщиков, так и от утраченных платежей за транзит.
«Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети
Напомним, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива. В российской компании пояснили, что после истечения контракта с НАК «Нафтогаз Украины» специалисты «Газпрома» утратили техническую и юридическую возможности подавать газ.
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