Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ряде западных стран украинцев используют как дешёвую рабочую силу. Он отметил, что не раз предлагал западным лидерам обсудить эту проблему, однако те избегают подобных разговоров.

«Там, где украинцев взяли как дешёвую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев», — рассказал бывший комик в эфире телеканала «Рада».

Кроме того, он подчеркнул, что западные лидеры нередко предлагают вернуть на родину тех украинцев, которые остались без работы. При этом такие предложения обычно звучат за закрытыми дверями.