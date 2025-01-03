Зеленский заявил, что украинцев используют как дешёвую рабочую силу на Западе
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ряде западных стран украинцев используют как дешёвую рабочую силу. Он отметил, что не раз предлагал западным лидерам обсудить эту проблему, однако те избегают подобных разговоров.
«Там, где украинцев взяли как дешёвую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев», — рассказал бывший комик в эфире телеканала «Рада».
Кроме того, он подчеркнул, что западные лидеры нередко предлагают вернуть на родину тех украинцев, которые остались без работы. При этом такие предложения обычно звучат за закрытыми дверями.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского во вредительстве и диверсии. По его мнению, экс-комик и украинские чиновники ведут страну к убыткам, отказываясь от транзита газа из России.
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