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3 января, 01:45

СК возбудит дело после избиения фельдшера скорой в Свердловской области

Следственный комитет возбудит уголовное дело после инцидента с нападением на бригаду скорой помощи в Свердловской области. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Поводом стали публикации в СМИ о том, что в Североуральске группа пьяных молодых людей напала на женщину-фельдшера.

По данным издания URA.ru, всё произошло 1 января возле дома на улице Октябрьской, 31. Пьяные напали на медработницу, отобрали у неё аптечку и ударили по голове. Бригада в тот момент находилась на другом вызове. Нападавшие сначала приставали к водителю скорой, а затем к фельдшеру, которая выходила с пациентом.

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Злоумышленников задержали. Среди них оказался 27-летний гражданин Бурков, ранее судимый девять раз за кражи, угон автомобилей, грабежи и причинение вреда здоровью. У фельдшера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Вероятно, в конфликте участвовал посторонний человек, который мог нанести удары ножом.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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