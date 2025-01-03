Польские моряки вернулись во времена Магеллана из-за сбоев в работе GPS
RMF: Польские моряки жалуются на серьёзные сбои GPS в Балтийском море
Польские моряки столкнулись с серьёзными проблемами в работе GPS-сигналов на Балтийском море и в северных районах страны. Об этом сообщает издание RMF.
Рыбак из города Хель рассказал, что спутниковые компасы и радары перестали функционировать. Морякам часто приходится отказываться от современных технологий и переходить на использование обычных компасов.
«Мы всё чаще возвращаемся к старым методам навигации. Основной инструмент — это классический компас, которым мы вынуждены пользоваться, как это делали во времена Магеллана», — отметил он.
Отметим, что этой осенью финские аэропорты начали применять радионавигацию вместо GPS из-за сбоев в спутниковой системе. Причём Финляндия предполагает, что это Россия намеренно создаёт помехи для систем GNSS и GPS на территории Балтийского моря.
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