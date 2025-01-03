Уже 13 января с Земли можно будет наблюдать полёт кометы, если её не сожжёт Солнце

Комета C/2024 G3 (ATLAS), которую открыли в 2024 году, пройдёт вблизи Солнца 13 января и будет видна с Земли без бинокля, если не испарится, пролетая около звезды. Об этом РИА рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий в беседе с РИА «Новости».

Исследователи открыли комету C/2024 G3 (ATLAS) 5 апреля 2024 года при помощи телескопа ATLAS, напомнил эксперт. Перигелий — наикратчайшее расстояние до Солнца — небесное тело пройдёт 13 января. С помощью того же телескопа была открыта комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которую можно было наблюдать с нашей планеты невооружённым взглядом в октябре 2024 года.

«13 января рядом с Солнцем пролетит ещё одна комета C/2024 G3 ATLAS. <...> Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в четыре раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — цитирует астронома агентство.

Короткий подчеркнул, что если комета сможет пройти перигелий, не испарившись, то её блеск будет сопоставим с видимостью Венеры, минус 4 звёздной величины (числовая характеристика яркости небесных тел, которую применяют в астрономии. — Прим. Life.ru).

Лучше всего комету будет видно в Южном полушарии Земли, но и жители Северного вероятнее всего смогут увидеть её без специальных приборов. В ближайшие дни условия видимости и блеск небесного тела станут понятнее. Трудность наблюдения за кометой заключается именно в том, что она пройдёт очень близко к Солнцу, засвет от которого во время восхода и заката может помешать наблюдению, объяснил собеседник агентства.