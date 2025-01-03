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3 января, 05:37
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Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей

ТАСС: Минобороны России подало в иск к МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей

У входа в здание Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

У входа в здание Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Министерство обороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана. Ведомство требует взыскать с вуза более 38 миллионов рублей. Суть претензий не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее определение Арбитражного суда столицы.

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны к ответчикуМГТУ имени Баумана — о взыскании 38 миллионов 300 тысяч 416 рублей», — указано в документе.

Суд принял заявление и возбудил производство по делу. Уточняется, что в качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Процесс будет закрытым.

Это не первый иск оборонного ведомства к университету. Так, в прошлом году Минобороны обратилось в суд с требованием взыскать с Бауманки неустойку в размере 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту. Речь шла о поставке наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием, сумма контракта составляла 42,4 млн рублей. Суд удовлетворил требования Минобороны.

В автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски
В автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски

Ранее Life.ru писал, что военный суд продлил арест главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову до апреля. Он обвиняется в получении взятки.

Никита Никонов
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