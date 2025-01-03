«Купол Донбасса» отразил масштабную атаку дронов ВСУ в новогодние праздники

В период новогодних праздников в ДНР отразили 72 атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре региона с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Для борьбы с БПЛА противника применялась система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». 72 беспилотника ВСУ были поражены над Донецком и Макеевкой. В качестве одной из основных целей украинские войска выбрали узловую подстанцию, питающую ближайшие районы Донецка с Макеевкой, а также расположенные там предприятия промышленности, уточнил собеседник агентства.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры с помощью БПЛА самолётного типа, загруженного более чем 15 килограммами взрывчатки, чтобы оставить население без света накануне Нового года. Однако дрон был перехвачен системами РЭБ, после чего взрывотехники отключили его органы управления и с помощью контролируемого подрыва уничтожили взрывчатку. В результате инцидента ни люди, ни инфраструктура не пострадали.