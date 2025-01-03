Финалистка конкурсов красоты из Нижегородской области умерла от рака в 38 лет

1 января в Дзержинске скончалась Мария Орлова, финалистка конкурсов красоты «Королева Благотворительности-2021» и «Ты уникальная». У женщины осталось трое детей, сообщается в в группе конкурса «Миссис Россия-Дзержинск» в соцсети «Вконтакте».

«Наш город облетела горькая новость — после тяжёлой болезни ушла из жизни Мария Орлова. Одна из победительниц нашего фестиваля — «Королева Благотворительности-2021». Новость повергла в шок всех, кто знаком с Марией лично и заочно. Очень яркая личность, с твёрдым стержнем и с огромной силой воли», — говорится в сообщении.

Весной 2024 года у Орловой обнаружили онкологическое заболевание. На протяжении нескольких месяцев она сражалась с болезнью, делясь своими переживаниями в блоге «Короткие заметки о раке». К сожалению, ей не удалось одержать победу над болезнью. У Марии осталось трое детей, 5 января ей бы исполнилось всего 39 лет.