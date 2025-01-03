В Москве встретили сказочный поезд Деда Мороза

В Москву на Киевский вокзал прибыл сказочный поезд Деда Мороза. Корреспондент Life.ru отправился встречать Зимнего волшебника вместе с жителями столицы.

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москве. Видео © Life.ru

В составе праздничного поезда находится приёмная Деда Мороза, вагоны с разнообразной анимацией, отдельный вагон под кукольный театр, а также вагон-ресторан и вагон-буфет. Кроме того, предусмотрен специальный вагон-лавка с сувенирами из Севера. Весь паровоз оформлен в ярких новогодних мотивах, создавая настоящую атмосферу чуда и праздника.

Все желающие могут встретиться с гостем из Великого Устюга сегодня на Киевском вокзале с 9:00 до 19:20.