В Челябинске оштрафовали водителя, катавшего Деда Мороза на ёлке

Блогера, который ради съёмок ролика прокатил мужчину в костюме Деда Мороза на ёлке по улицам Челябинска, обязали выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции (ГАИ).

Участники заезда извинились за свою выходку и попросили не повторять за ними. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

«Сотрудники ГАИ установили участников неправомерного заезда. Молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 12.23 части 2 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля…) — влечёт наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей», — сказано в публикации.

«Деда Мороза» привлекли к отвественности в рамках статьи 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств). Он тоже будет обязан выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

В ГАИ отметили, что в прошлом водитель розовой «ауди», к которой была привязана ёлка, три раза привлекался к административной ответственности. Также участники экстремального заезда принесли извинения на камеру.