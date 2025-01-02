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2 января, 14:09

В Челябинске оштрафовали водителя, катавшего Деда Мороза на ёлке

Блогера, который ради съёмок ролика прокатил мужчину в костюме Деда Мороза на ёлке по улицам Челябинска, обязали выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции (ГАИ).

Участники заезда извинились за свою выходку и попросили не повторять за ними. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

«Сотрудники ГАИ установили участников неправомерного заезда. Молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 12.23 части 2 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля…)влечёт наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей», — сказано в публикации.

«Деда Мороза» привлекли к отвественности в рамках статьи 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств). Он тоже будет обязан выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

В ГАИ отметили, что в прошлом водитель розовой «ауди», к которой была привязана ёлка, три раза привлекался к административной ответственности. Также участники экстремального заезда принесли извинения на камеру.

«Никому не советуем повторять. Не думали, что это является административным правонарушением. Вину свою признаём», — сказали молодые люди.

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Напомним, экстремалы устроили новогодний заезд по улицам Челябинска, привязав к автомобилю Audi ёлку, на которой сидел мужчина в костюме Деда Мороза, походу движения запуская фейерверки. Life.ru смог выяснить личность водителя — им оказался местный автоблогер.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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