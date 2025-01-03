150-килограммового сибиряка, который переел шашлык, спасли от разрыва аорты
SHOT: Житель Новосибирска попал на операционный стол после новогоднего застолья
В Новосибирске 150-килограммовый мужчина был госпитализирован после того, как переел шашлыка по своему фирменному рецепту на праздничном застолье. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, сибиряк пригласил друзей, чтобы угостить их своим шашлыком. Правда, несколько порций он съел и сам, добавив к этому ещё и крепких напитков. Вскоре после этого мужчина начал испытывать сильные боли в животе.
Мужчина был экстренно доставлен в центр Мешалкина, где врачи диагностировали у него расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте. Кроме того, он страдал от гипертонии. Хирурги провели сложную операцию, продолжавшуюся около восьми часов, после которой пациент стал на поправку.
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