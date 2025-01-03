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3 января, 06:49

150-килограммового сибиряка, который переел шашлык, спасли от разрыва аорты

SHOT: Житель Новосибирска попал на операционный стол после новогоднего застолья

В Новосибирске 150-килограммовый мужчина был госпитализирован после того, как переел шашлыка по своему фирменному рецепту на праздничном застолье. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сибиряк пригласил друзей, чтобы угостить их своим шашлыком. Правда, несколько порций он съел и сам, добавив к этому ещё и крепких напитков. Вскоре после этого мужчина начал испытывать сильные боли в животе.

Мужчина был экстренно доставлен в центр Мешалкина, где врачи диагностировали у него расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте. Кроме того, он страдал от гипертонии. Хирурги провели сложную операцию, продолжавшуюся около восьми часов, после которой пациент стал на поправку.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

Наталья Демьянова
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