150-килограммового сибиряка, который переел шашлык, спасли от разрыва аорты

В Новосибирске 150-килограммовый мужчина был госпитализирован после того, как переел шашлыка по своему фирменному рецепту на праздничном застолье. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сибиряк пригласил друзей, чтобы угостить их своим шашлыком. Правда, несколько порций он съел и сам, добавив к этому ещё и крепких напитков. Вскоре после этого мужчина начал испытывать сильные боли в животе.

Мужчина был экстренно доставлен в центр Мешалкина, где врачи диагностировали у него расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте. Кроме того, он страдал от гипертонии. Хирурги провели сложную операцию, продолжавшуюся около восьми часов, после которой пациент стал на поправку.