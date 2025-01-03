В Чувашии Дед Мороз застрелил хозяина магазина

Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил хозяина магазина в Чувашии. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 2 января днём вооруженный мужчина в костюме волшебника ворвался в магазин «Берёзка» в Канаше, внутри которого был его хозяин — 44-летний Юрий С. Они быстро о чём-то пообщались, после чего Дед Мороз выстрелил в бизнесмена. Тот погиб на месте.

Спустя несколько часов после происшествия нападавший был задержан. В ходе допроса он признался, что надел костюм Деда Мороза для маскировки.