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Регион
3 января, 08:26

В Чувашии Дед Мороз застрелил хозяина магазина

SHOT: Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил хозяина магазина в Чувашии

Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил хозяина магазина в Чувашии. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 2 января днём вооруженный мужчина в костюме волшебника ворвался в магазин «Берёзка» в Канаше, внутри которого был его хозяин — 44-летний Юрий С. Они быстро о чём-то пообщались, после чего Дед Мороз выстрелил в бизнесмена. Тот погиб на месте.

Спустя несколько часов после происшествия нападавший был задержан. В ходе допроса он признался, что надел костюм Деда Мороза для маскировки.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и Санта-Клаус устроили ледовое побоище на катке в Уфе. Победу в битве новогодних волшебников одержал отечественный дед.

В Челябинске оштрафовали водителя, катавшего Деда Мороза на ёлке
В Челябинске оштрафовали водителя, катавшего Деда Мороза на ёлке
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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Демьянова
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