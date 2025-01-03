Умер тренер Елены Исинбаевой
На 81-м году жизни умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
Евгений Трофимов. Фото © Wikipedia
На 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Евгений Трофимов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушёл из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов», — говорится в сообщении.
Трофимов воспитал большое количество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований. Самой известной его ученицей является двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
В ВФЛА принесли искренние соболезнования родным тренера. О причинах смерти Трофимова ничего не сообщается. Информация о дате и месте похорон будет предоставлена дополнительно.
Отметим, что сама Елена Исинбаева на данный момент не живёт в России. В июле 2023 года прыгунья внезапно отказалась от звания майора, российских корней и уехала на испанские Канары. Life.ru нашёл у олимпийской чемпионки на Западе бизнес. Исинбаева продолжает работать на благо МОК, за что в августе прошлого года удостоилась благодарности.