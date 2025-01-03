Умер тренер Елены Исинбаевой

На 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Евгений Трофимов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушёл из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов», — говорится в сообщении.

Трофимов воспитал большое количество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований. Самой известной его ученицей является двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева.