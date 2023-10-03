Губерниев заявил, что для него Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой
Комментатор Губерниев: К спортсменке Исинбаевой испытываю огромное уважение
Скандальная легкоатлетка Елена Исинбаева остаётся для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева выдающейся спортсменкой, которая принесла нашей Родине немало приятных и замечательных минут. Таким непопулярным мнением он поделился с нашими коллегами с телеканала "Звезда".
Губерниев заявил, что для него Елена Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой. Видео © Телеканал "Звезда"
"Моя позиция очень простая: я могу с Еленой соглашаться или не соглашаться, но я к ней испытываю огромное уважение как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке", — пояснил свою позицию телеведущий.
Губерниев добавил, что его мало заботят высказывания спортсменов или музыкантов, потому что первых он привык судить по результатам, а вторых — по выступлениям на сцене.
Напомним, что на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. А в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки. Между тем своё место в комиссии МОК ей удалось сохранить.
ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Михаил Метцель