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3 октября, 14:42

Губерниев заявил, что для него Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой

Комментатор Губерниев: К спортсменке Исинбаевой испытываю огромное уважение

Скандальная легкоатлетка Елена Исинбаева остаётся для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева выдающейся спортсменкой, которая принесла нашей Родине немало приятных и замечательных минут. Таким непопулярным мнением он поделился с нашими коллегами с телеканала "Звезда".

Губерниев заявил, что для него Елена Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой. Видео © Телеканал "Звезда"

"Моя позиция очень простая: я могу с Еленой соглашаться или не соглашаться, но я к ней испытываю огромное уважение как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке", — пояснил свою позицию телеведущий.

Губерниев добавил, что его мало заботят высказывания спортсменов или музыкантов, потому что первых он привык судить по результатам, а вторых — по выступлениям на сцене.

Кто теперь зарабатывает под вывеской фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой

Кто теперь зарабатывает под вывеской фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой

Напомним, что на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. А в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки. Между тем своё место в комиссии МОК ей удалось сохранить.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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