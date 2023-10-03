Губерниев заявил, что для него Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой

Скандальная легкоатлетка Елена Исинбаева остаётся для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева выдающейся спортсменкой, которая принесла нашей Родине немало приятных и замечательных минут. Таким непопулярным мнением он поделился с нашими коллегами с телеканала "Звезда".

Губерниев заявил, что для него Елена Исинбаева была и остаётся выдающейся спортсменкой. Видео © Телеканал "Звезда"

"Моя позиция очень простая: я могу с Еленой соглашаться или не соглашаться, но я к ней испытываю огромное уважение как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке", — пояснил свою позицию телеведущий.