Life.ru публикует момент убийства предпринимателя в Чувашии, которого застрелил Дед Мороз

На кадрах видно, что сначала убийца сделал селфи с жертвой, после чего 44-летний бизнесмен Юрий С. встал за кассу, а Дед Мороз с ружьём остался ходить по залу. После этого он достал оружие из-под шубы, и выстрелил в хозяина магазина. В этот момент в зале находились покупатели.