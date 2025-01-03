За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 3175 человек в результате действий Западной группировки РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял более 3 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортёров, в том числе 7 М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины», — сказали в Минобороны.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов ВСУ. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что российские подразделения улучшили собственные позиции на переднем крае. Это позволило нанести эффективный удар по 14 бригадам украинских войск, а также отразить не менее 35 контратак штурмовых групп.