Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю лишились свыше 2 750 бойцов в результате действий группировки «Центр» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 3 января.

«Отражены 85 контратак противника. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 2 750 военнослужащих, семь танков, из них три «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая «Bradley» производства США, 13 бронетранспортёров, в том числе 4 М113 американского производства и 16 других боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. В оборонном ведомстве дополнили, что подразделения группировки «Центр» за неделю освободили населённые пункты Новотроицкое и Новооленовку в ДНР, а также поразили 19 бригад ВСУ.