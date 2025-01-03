Известный на Ямале журналист трагически погиб в возрасте 39 лет
В Анапе трагически погиб журналист телестудии «МиГ» Константин Цвентух
Журналист Константин Цвентух. Обложка © VK / Константин Цвентух
В Анапе погиб журналист из ямальского Ноябрьска, работавший в телестудии «МИГ», Константин Цвентух. Об этом сообщила его мать Юлия на своей странице в соцсети «Вконтакте». Константину было всего 39 лет.
«Как рано не стало тебя Костя. Трагически и рано ушёл ты от нас», — говорится в сообщении, точная причина смерти не указана.
Неравнодушные и близкие принесли свои соболезнования в комментариях. Одноклассники Цвентуха вспоминают его как разностороннего и улыбчивого человека. Похороны журналиста назначены на 9 января, процессия состоится в станице Холмская (Краснодарский край).
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