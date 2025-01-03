В Турции банкоматы перестали выдавать деньги

В Турции возникла проблема с наличными после того, как банки увеличили суточный лимит на снятие денег в банкоматах. Об этом информирует газета Milliyet.

«Проблема снятия денег в банкоматах растёт с каждым днём. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир», — говорится в сообщении.

Проблемы возникают и при внесении денег на депозит, так как банкоматы также не принимают мелкие купюры. Издание уточнило, что до Нового года суточный лимит на снятие наличных составлял от 5 до 10 тысяч лир. Теперь же в день можно снять 15-20 тысяч лир, из-за чего деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки.