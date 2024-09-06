В России продлили ограничения на снятие наличной валюты

Центральный Банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ.

Граждане, которые открыли валютный счёт до 9 марта 2022 года, смогут снять остаток денежных средств, однако сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Данная возможность распространяется на тех, кто ранее не реализовывал вывод средств. Ограничения не будут распространяться на рублёвые счета.