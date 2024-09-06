ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 09:52

В России продлили ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

Центральный Банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ.

Граждане, которые открыли валютный счёт до 9 марта 2022 года, смогут снять остаток денежных средств, однако сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Данная возможность распространяется на тех, кто ранее не реализовывал вывод средств. Ограничения не будут распространяться на рублёвые счета.

«Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты», — уточняется в публикации.

В кулуарах ВЭФ уверены, что Центробанк перейдёт к снижению ставки
В кулуарах ВЭФ уверены, что Центробанк перейдёт к снижению ставки

Ранее Life.ru сообщал, что эксперты подсчитали курс рубля по паритету покупательной способности. Показатель оказался серьёзно ниже текущего. Тем временем в США заявили, что американские санкции убивают доллар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
  • Новости
  • Центробанк
  • Валюта
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров