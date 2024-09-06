В России продлили ограничения на снятие наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
Центральный Банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ.
Граждане, которые открыли валютный счёт до 9 марта 2022 года, смогут снять остаток денежных средств, однако сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Данная возможность распространяется на тех, кто ранее не реализовывал вывод средств. Ограничения не будут распространяться на рублёвые счета.
«Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты», — уточняется в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что эксперты подсчитали курс рубля по паритету покупательной способности. Показатель оказался серьёзно ниже текущего. Тем временем в США заявили, что американские санкции убивают доллар.
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