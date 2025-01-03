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Регион
3 января, 11:52

Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек

МО РФ: ВСУ потеряли более 47 265 военных за время боёв в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 255 солдат в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 3 января.

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра (БТР), три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — указано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 47265 солдат, 263 танка, 204 БМП, 146 БТР, 1 393 боевые бронированные машины. Также ВС РФ уничтожили 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Дарья Нарыкова
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