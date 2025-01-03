Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 255 солдат в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 3 января.

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра (БТР), три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — указано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 47265 солдат, 263 танка, 204 БМП, 146 БТР, 1 393 боевые бронированные машины. Также ВС РФ уничтожили 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).