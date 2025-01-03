В Кемеровской области пропал 11-летний школьник

Одиннадцатилетний мальчик пропал в городе Новокузнецке Кемеровской области в первый день нового года. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«Разыскивается 11-летний Сергей Осипов. 1 января текущего года он ушёл из дома по улице Таймырская и до настоящего времени не вернулся», — сообщается в публикации ведомства.

Рост мальчика составляет от 150 до 155 сантиметров. У Сергея худощавое телосложение, светлые короткие волосы и карие глаза. В момент, когда он покидал дом, на нем была чёрная куртка, кофта с капюшоном, штаны и ботинки. Полиция просит всех, кто располагает сведениями о нынешнем местонахождения Сергея Осипова, сообщить эту информацию по номерам: 8-(3843)-72-20-73, 8-(3843)-72-20-75, 8-999-306-46-56 или 02 (102 с мобильного телефона).