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Регион
3 января, 12:27

Минобороны и МГТУ имени Баумана хотят заключить мировое соглашение по иску

ТАСС: МГТУ имени Баумана и МО РФ намерены заключить мировое соглашение по иску

МГТУ имени Н. Э. Баумана. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

МГТУ имени Н. Э. Баумана. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Минобороны России в настоящее время находятся на стадии урегулирования иска на 38 миллионов рублей путём заключения мирового соглашения между сторонами. Данный иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей учебного заведения, сообщили в пресс-службе вуза.

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путём заключения мирового соглашения между сторонами», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы учебного заведения.

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Напомним, ранее Минобороны РФ подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 миллионов рублей. Суть претензий не раскрывается. Суд принял заявление и возбудил производство по делу, процесс будет закрытым. К делу в качестве иного лица привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения.

Дарья Нарыкова
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