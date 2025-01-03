«Не видать, как своих ушей»: Небензя исключил две страны из списка претендентов в Совбез ООН

Германия и Япония не получат мест постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя в интервью «России 24».

«Юбилей организации — это, конечно, повод, чтобы оглянуться и посмотреть в будущее. Естественное, главное, что в мыслях, кто думает об ООН — это реформа Совета безопасности, но реформа СБ это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа», — объяснил дипломат.

Он напомнил, что в январе стартует очередной сезон переговоров между правительствами стран по вопросу реформы Совбеза. Небензя отметил, что уже сейчас высказано много предположений о том, как должна выглядеть эта реформа, и среди них немало наивных и непрактичных. В частности, на место в СБ претендуют некоторые государства, которые его никогда не получат, как уже однозначно дала понять российская сторона. Конкретно речь идёт о Германии и Японии.

«Не видать [Германии и Японии] места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — подытожил постпред РФ при ООН.