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Регион
3 января, 13:18

Подполье Херсона помогло уничтожить 13 пунктов управления БПЛА и десятки ВСУшников

Пророссийское подполье Херсона помогло уничтожить 13 пунктов управления БПЛА ВСУ

Благодаря работе организации сопротивления «Русский Херсон», которая передала российским войскам координаты украинских сил, успешно ликвидированы 78 бойцов ВСУ, а также 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 78 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, пять наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномёт», — говорится в сообщении.

Также подполье обратилось к населению с призывом о передаче координат возможного расположения украинских военных сил.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек
Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Мария Любицкая
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