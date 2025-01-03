Подполье Херсона помогло уничтожить 13 пунктов управления БПЛА и десятки ВСУшников
Пророссийское подполье Херсона помогло уничтожить 13 пунктов управления БПЛА ВСУ
Благодаря работе организации сопротивления «Русский Херсон», которая передала российским войскам координаты украинских сил, успешно ликвидированы 78 бойцов ВСУ, а также 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
«Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 78 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, пять наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномёт», — говорится в сообщении.
Также подполье обратилось к населению с призывом о передаче координат возможного расположения украинских военных сил.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.
Telegram / V_Zelenskiy_official