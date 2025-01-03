Благодаря работе организации сопротивления «Русский Херсон», которая передала российским войскам координаты украинских сил, успешно ликвидированы 78 бойцов ВСУ, а также 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 78 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, пять наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномёт», — говорится в сообщении.

Также подполье обратилось к населению с призывом о передаче координат возможного расположения украинских военных сил.