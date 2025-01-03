Ударился или заболел: Американцы обеспокоены загадочным синяком на руке Байдена

Американцы выразили обеспокоенность по поводу загадочного синяка, который появился на руке пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Странное пятно заметили во время выступления 82-летнего американского лидера в Белом доме, такой же был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до её болезни, пишет таблоид The Daily Mail.

Фото © Gettyimages / Chip Somodevilla / Staff

Байден, который скоро уйдёт в отставку, 2 января организовал мероприятие в Государственной столовой в Белом доме. Оно было посвящено рекордному количеству федеральных судей, назначенных во время его президентского срока.

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто ударился нижней губой, весь опухший и в синяках», — приводит издание слова одного из читателей.

Некоторые сочли, что Байден чем-то заболел, ему якобы внутривенно вводили лекарство. Читатели выразили мнение, что американский лидер просто ударил руку. На фотографиях видно, как синяк пытались замазать с помощью тональных средств.