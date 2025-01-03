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Регион
3 января, 13:29

Ударился или заболел: Американцы обеспокоены загадочным синяком на руке Байдена

DM: На руке Джо Байдена заметили синяк во время выступления в Белом доме

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Американцы выразили обеспокоенность по поводу загадочного синяка, который появился на руке пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Странное пятно заметили во время выступления 82-летнего американского лидера в Белом доме, такой же был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до её болезни, пишет таблоид The Daily Mail.

Фото © Gettyimages / Chip Somodevilla / Staff

Фото © Gettyimages / Chip Somodevilla / Staff

Байден, который скоро уйдёт в отставку, 2 января организовал мероприятие в Государственной столовой в Белом доме. Оно было посвящено рекордному количеству федеральных судей, назначенных во время его президентского срока.

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто ударился нижней губой, весь опухший и в синяках», — приводит издание слова одного из читателей.

Некоторые сочли, что Байден чем-то заболел, ему якобы внутривенно вводили лекарство. Читатели выразили мнение, что американский лидер просто ударил руку. На фотографиях видно, как синяк пытались замазать с помощью тональных средств.

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А ранее предприниматель Илон Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Джо Байдена. Бизнесмен присоединился к оживлённой дискуссии и задался вопросом, а жив ли вообще американский лидер.

Дарья Нарыкова
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