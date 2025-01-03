Крупнейшая в мире ГАЭС начала работать в Китае
China Daily: Китай полностью запустил крупнейшую в мире ГАЭС «Фэннин»
Вид на ГАЭС «Фэннин» в китайской провинции Хэбэй. Обложка © XINHUA / WANG LIQUN
Китайская государственная электросетевая корпорация полностью запустила крупнейшую в мире гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин». Об этом сообщает издание China Daily.
В материале говорится, что ГАЭС расположена в городе Чэнде в провинции Хэбэй на севере Китая. Мощность станции может достигать 3,6 миллиона кВт, а вырабатывать она сможет до 6,61 миллиарда кВт/ч ежегодно.
Компания-оператор отметила, что первые энергоблоки «Фэннин» запустили в эксплуатацию ещё в 2021 году и к настоящему моменту они уже выработали 8,62 миллиарда кВт/ч. Согласно прогнозам, станция позволит сэкономить более чем 480 тысяч тонн условного топливо в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год.
Ранее Life.ru рассказывал, как в конце декабря на ЗАЭС была введена в эксплуатацию высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Её мощность в 330 кВт в совокупности с работой линии «Днепровская» мощностью 750 кВт, позволило обеспечить стабильную работу станцию.