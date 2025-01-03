Крупнейшая в мире ГАЭС начала работать в Китае

Китайская государственная электросетевая корпорация полностью запустила крупнейшую в мире гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин». Об этом сообщает издание China Daily.

В материале говорится, что ГАЭС расположена в городе Чэнде в провинции Хэбэй на севере Китая. Мощность станции может достигать 3,6 миллиона кВт, а вырабатывать она сможет до 6,61 миллиарда кВт/ч ежегодно.

Компания-оператор отметила, что первые энергоблоки «Фэннин» запустили в эксплуатацию ещё в 2021 году и к настоящему моменту они уже выработали 8,62 миллиарда кВт/ч. Согласно прогнозам, станция позволит сэкономить более чем 480 тысяч тонн условного топливо в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год.