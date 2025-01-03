В Махачкале в котельной произошёл взрыв газа

В пятницу, 3 января, 11 пятиэтажек в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва в котельной. Также известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

«По системе «112» поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева, 204 «а», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадала 67-летняя женщина. О её состоянии ничего не сообщается. Несмотря на взрыв, разрушений жилых зданий не зафиксировано.