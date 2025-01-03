Зеленский рассказал, как поднял на ноги парализованного бойца ВСУ

Владимир Зеленский рассказал, как после его визита парализованный украинский военнослужащий смог встать на ноги. Подробностями этой истории глава киевского режима поделился в эфире телемарафона.

«Парень, с которым я фотографировался, не мог ходить. Он проходил реабилитацию в США и получал помощь здесь [на Украине]», — пояснил он.

Зеленский дополнил, что перед интервью ему пришло сообщение от того самого бойца. По словам главы киевского режима, тот сообщил ему, что якобы начал ходить. Вместе с тем Зеленский отметил, что успех в восстановлении солдата был связан не с его визитом, а благодаря работе медиков.