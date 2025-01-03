В Башкирии потребовали наказать водителя джипа, возившего за собой табун лошадей

В Башкирии требуют наказать водителя джипа, который привязал к машине табун лошадей и возил по городу. Жители Стерлитамака уже написали письма в полицию и городскую администрацию с просьбой принять меры против данного инцидента, сообщает SHOT.

Водитель привязал лошадей к машине и катался по городу. Видео © Telegram / SHOT

Со слов местных жителей, на улицах Стерлитамака каждый день можно увидеть «мицубиси», за которым бегут четыре лошади, включая совсем маленьких пони. Эти животные принадлежат конноспортивному клубу «Барселона». Такое явление наблюдается уже несколько лет: лошадей возят по городу к различным местам, где за 300 рублей желающие могут прокатиться на них.

В самом клубе заявили, что другого способа перевозить лошадей у них нет, тем более что больше пяти километров скакуны не пробегают. Такой вариант хозяйка животных назвала «самым безопасным». Всего в клубе 20 лошадей. Вопрос о покупке специального прицепа в «Барселоне» даже не рассматривают.