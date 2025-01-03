Стало известно о серьёзной болезни фон дер Ляйен
PAP: У председателя ЕК фон дер Ляйен выявили тяжёлую форму пневмонии
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / EPA/RONALD WITTEK
У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжёлую форму пневмонии. Первые две недели января она не сможет исполнять должностные обязанности, заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких», — пояснил он в беседе с агентством PAP.
По данным агентства, организаторы из-за болезни фон дер Ляйен перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9-10 января в Гданьске. Кроме того, она не сможет посетить церемонию начала польского председательства в Евросоюзе (ЕС) 3 января.
А ранее Life.ru писал, что в ЕС недовольны единоличными решениями Урсулы фон дер Ляйен. По сведениям газеты Politico, она превысила границы своего мандата больше, чем любой из предыдущих председателей ЕК.