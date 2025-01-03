Стало известно о серьёзной болезни фон дер Ляйен

У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжёлую форму пневмонии. Первые две недели января она не сможет исполнять должностные обязанности, заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких», — пояснил он в беседе с агентством PAP.

По данным агентства, организаторы из-за болезни фон дер Ляйен перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9-10 января в Гданьске. Кроме того, она не сможет посетить церемонию начала польского председательства в Евросоюзе (ЕС) 3 января.