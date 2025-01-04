Новости СВО. Армия России взяла Нововасильевку, «Искандеры» достали ВСУ в Сумской области, Киев угрожает Москве ракетой, 4 января ВС РФ оставили Европу без донбасского лития, в Курской области заметили движение ВСУ, анонсирована новая украинская ракета — дайджест Life.ru. 3 января, 21:07 Боевая подготовка экипажей БМПТ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 4 января

ВСУ не оставляют попыток удержаться в Курской области. В приграничье переброшены очередные резервы. Аналитик Роман Алехин отмечает, что количество ракетных ударов по прифронтовым районам кратно увеличилось, что может говорить о подготовке ввода новых сил. Самоназначенный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированная российская территория в руках украинцев является козырем на переговорах.

— Украинские силы дают отпор на территории России и держат ситуацию, а российские войска увеличивают контингент и ничего сделать не могут, — соврал Зеленский.

Дело в том, что только за последние сутки противник потерял 255 человек. Сейчас бои ведутся в Леонидове и Александрии. Также ВС РФ подходят к Викторовке. Информация о пострадавших наёмниках появляется каждый день. Литовец Валдас Барткевичус*, осквернивший братскую могилу в селе Казачья Локня, остался без пальцев. Прибалт поднял взрывпакет и оказался в больнице Днепропетровска.

Украинские танк и БМП были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

Проблемы у ВСУ в Курской области не только с людьми, но и техникой. Если приезд немецкой бронированной эвакуационной машины Bergepanzer 2 понятен, то кавалерия стала новшеством. В одном из сёл заметили вэсэушника на коне. Боевик из 61-й бригады мчится с бутылкой горячительного вдоль домов и комбайнов. Только сабли не хватает.

Донецкая Народная Республика, 4 января

Разрозненные группы боевиков остаются в Курахове. Зачистка продолжается. До официального освобождения считаные дни. Наши бойцы публикуют фотографии из разных уголков города. На одном из изображений сброшенные на землю флаги Великобритании и Италии, что является ещё одним доказательством присутствия наёмников в Донбассе. Наши бойцы нашли в одной из многоэтажек место хранения тел погибших украинских боевиков. Всех их, вероятно, записали в пропавших без вести, чтобы не платить компенсации родственникам.

Расчёт БПЛА 68-го армейского корпуса обнаружил и уничтожил танк Т-72 противника. Видео © Telegram / Южный фронт

На Покровском направлении российские войска вошли в Зелёное. Село фактически окружено. Соседнее Шевченко уже под контролем России. В этом населённом пункте находилось крупнейшее на Украине месторождение лития. Европа на него сильно рассчитывала. Покровск под полным контролем наших дроноводов. Военный корреспондент Юрий Котенок отмечает, что для противника 90% города — опасная зона. Интересные события происходят и на правом фланге от Покровска. Здесь наступление идёт на Воздвиженку, Барановку и Зелёное Поле. То есть ВС РФ занимают плацдарм между Миргородом и Константиновкой.

Удары по ВСУ в Сумской области

Канал «Изнанка» сообщает подробности удара по Сумской области. Расчётом ОТРК «Искандер» нанесён ракетный удар по району сосредоточения живой силы и военной техники 82-й ОДШБр ВСУ в районе н.п. Юнаковка Сумской области. Ударом уничтожено 24 единицы автомобильной техники (типа «пикап»), 18 единиц боевых бронированных машин, более 200 украинских военнослужащих.

«Трембита» не полетит ещё год

Ракета-дрон «Трембита». Фото © YouTube / Building Tech

В 2023 году на Украине презентовали ракету-дрон «Трембита». Как всегда, на неё возлагали большие надежды, но дело, кроме пиара, похоже, не сдвинулось. Британское издание The Telegraph вспомнило опять о чудо-оружии. Пропагандисты утверждают, что «Трембита» будет способна долететь до Москвы.

— «Трембита» — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У неё нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трёх, — пишут британцы.

Ко всем этим недостаткам добавляется ещё один. Разработка «Трембиты» будет идти ещё минимум год. Планируется, что стоимость будет 10 тысяч долларов. Производство будет в секретных бункерах, но на Украине ли? Временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич проговорился, что на территории, подконтрольной Варшаве, уже идёт производство неких беспилотников и есть сотрудничество по высоким технологиям. Киев уже был замечен в переклеивании табличек на западном оружии на свои и в дальнейшем презентовал его как собственные разработки. Неудивительно будет, если и с «Трембитой» получится так же.

*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных